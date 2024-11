Dopo tre anni e mezzo di presidenza di Santo Laganà dal oggi 1 novembre Maria Rotuletti rivestirà la carica di presidente dell’Associazione Culturale Città Invisibili di Milazzo per il prossimo triennio.

“E’ giusto e doveroso – scrive l’associazione in un comunicato stampa – dare un segnale concreto all’esterno di una associazione dinamica che non propone all’infinito sempre le stesse facce e che sa rinnovarsi.La scelta della socia Maria Rotuletti vuole essere un giusto e doveroso riconoscimento ad un donna dell’associazione, socia della primissima ora, che ha dimostrato, con il suo essere propositiva e con la sua competenza culturale, un senso di appartenenza al gruppo e un attaccamento e condivisione dello spirito che ha mosso fino ad oggi l’ associazione, non comune”.



Santo Laganà, nella qualità di segretario, mantenendo la rappresentanza legale dell’associazione, continuerà ad occuparsi della organizzazione degli eventi, dei compiti burocratico-amministrativi e terrà i contatti con la stampa e i media in generale.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin