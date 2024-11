Aggredito a Palermo il prete milazzese Francesco Carmelita. Uomo entra in Chiesa per avere soldi

Aggredito il parroco milazzese Francesco Carmelita. È accaduto ieri nella sacrestia della chiesa di San Francesco di Paola di Palermo, dove padre Carmelita da qualche settimana è stato nominato parroco.

Carmelita, che è anche Correttore Provinciale dell’ordine dei Minimi, ha subito un’aggressione da parte di un uomo che era entrato in chiesa con l’intento di avere soldi. Il sacerdote milazzese è stato colpito al volto mentre cercava di spiegare che in quel momento non era di grado di aiutarlo.

Presenti anche una coppia di futuri sposi che è intervenuta per aiutare l’indigente ma quest’ultimo si è infuriato perché pretendeva una somma più alta. Dopo aver ferito padre Carmelita è fuggito facendo perdere le sue tracce.

Il parroco milazzese, invece, è stato sottoposto a cure ospedaliere e ha sporto denuncia contro l’uomo che in passato era già stato aiutato dalla comunità parrocchiale anche con pacchi alimentari.

«Ho deciso – dice padre Carmelita a Palermo Today – di sporgere denuncia anche a tutela dei parrocchiani che frequentano la chiesa in quanto l’uomo potrebbe essere pericoloso».

