A San Papino continuano senza sosta i preparativi per il “San Martino Fest”, la manifestazione autunnale che festeggia la spillatura del vino novello, che si svolgerà sabato 9 novembre nella centrale piazza mamertina.

La manifestazione, che ogni anno vede la presenza di centinaia di persone provenienti dall’hinterland, si realizzerà nel suo classico format con l’installazione di stand gastronomici per la degustazione di panini, caldarroste, vino novello e cannoli siciliani, oltre che di stand espositivi di artigianato ed hobbistica e giochi gonfiabili per bambini.

Ritorna anche quest’anno, a partire dalle 9 il torneo di calcio per bambini (categoria pulcini e primi calci) “2° Trofeo San Martino Fest”, organizzato dall’A.S.D. GI.FRA. con la partecipazione delle scuole di calcio del comprensorio tra cui A.C.D. Folgore, A.S.D. Melas 2017, G.S. Don Peppino Cutropia, S.S. Milazzo, le quali verranno premiate nel corso della serata sul palco di piazza S. Papino. Atteso il programma d’intrattenimento che animerà questa edizione con lo spettacolo “I FAVOLOSI ANNI 70-80-90”a cura di Carmelino DJ, Marilisa Bertè voice, Carmelo Quagliata sax e Dario Nania alle percussioni, i quali trasformeranno la piazza in una grande discoteca sotto le stelle. Nel corso della serata avverrà la consegna delle borse di studio finanziate con l’incasso della scorsa edizione e assegnate a tre studenti dell’ITET Leonardo Da Vinci di Milazzo.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, anche quest’anno verrà svolta con la collaborazione della Parrocchia SS. Crocifisso ed il patrocinio del Comune di Milazzo, della Città Metropolitana di Messina e della Regione Sicilia Assessorato al Turismo sport e spettacolo.

Per sostenere l’evento sono in vendita, in giro per la città, dei biglietti del sorteggio, la cui estrazione avverrà al termine della manifestazione.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin