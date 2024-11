Milazzo, arrivano 350 mila euro per i danni del nubifragio del dicembre 2022

Milazzo, arrivano 350 mila euro per i danni del nubifragio del dicembre 2022

Il dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvatore Cocina, in qualità di commissario delegato, con provvedimento firmato ieri, ha disposto l’erogazione del contributo al Comune di Milazzo, quale soggetto attuatore degli interventi di somma urgenza realizzati a seguito dei danni alluvionali causati dal nubifragio del 3 dicembre 2022.

L’importo ammonta complessivamente a 350 mila euro. Si tratta di somme già impegnate a favore del Comune mamertino con decreto del dirigente generale del 28 dicembre 2022, che solo adesso a seguito di espressa autorizzazione da parte del dirigente del Dipartimento regionale di Protezione civile, saranno trasferite nel bilancio di palazzo dell’Aquila affinché si provveda – in forza delle determinazioni firmate dal sindaco– al pagamento degli interventi effettuati dalle imprese locali che dunque dopo due anni di attesa dovrebbero finalmente poter ricevere i pagamenti per i servizi svolti in quelle giornate di autentica emergenza.

In prevalenza gli interventi hanno riguardato la rimozione di fanghi e detriti e il ripristino del canali di scolo, oltre che il ripristino delle condizioni di normalità in alcune zone della città maggiormente colpite dalle inondazioni che hanno danneggiato rete idrica e fognaria.

