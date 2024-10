Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118 in via Cavour a Milazzo per un uomo rimasto intrappolato a casa a causa di un malessere. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo che i Vigili del Fuoco hanno rotto il vetro del balcone che sporge dal retro. L’uomo è stato prima soccorso nella sua abitazione e poi trasportato in ospedale in evidente stato confusionale.

Infatti, al vigile che dall’esterno del balcone chiedeva di aprire, non è stato in grado di rispondere a causa del malessere. Attimi di agitazione ad inizio intervento perchè il mezzo dei Vigili del Fuoco non riusciva a posizionarsi sul lato destro della strada per entrare dal balcone principale. Per questo motivo la scelta di accedere dell’altro lato della casa.

A chiamare i soccorsi un’amica che tentava di contattarlo da ore insieme ad alcuni vicini e dai dipendenti di un noto locale di via Manzoni.

