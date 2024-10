In occasione della festività del 1 novembre e della commemorazione dei defunti da oggi cambio temporaneo della segnaletica e della circolazione. Un senso unico di marcia per facilitare, nella zona del cimitero e delle strade adiacenti il flusso veicolare e pedonale vista l’intensità di presenze in questi giorni di festa.

Dal 30 ottobre al 3 novembre 2024, dalle 7 alle 18, è stato istituito il senso unico di marcia, sulla via Salita Cappuccini, all’intersezione con Piazza Cimitero e il divieto di transito veicolare sulla via Salita Cappuccini, all’intersezione con via Lungomare Garibaldi, con direzione di marcia consentita da Nord a Sud.

Giorno 2 novembre, dalle 10 alle 18, invece, il divieto di sosta con rimozione forzata e della circolazione veicolare su Piazza Cimitero, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di polizia, dei disabili e delle autorità.

Per favorire gli ingressi il Cimitero di Milazzo resterà aperto da oggi fino al 2 novembre ininterrottamente dalle 7 alle 18. In collaborazione con l’ufficio servizi sociali sarà promosso un servizio di trasporto per anziani soli che desiderano andare al cimitero per visitare ai loro defunti.

Proprio in occasione della festività è stata avviata all’interno del camposanto una pulizia straordinaria

