È uscito per Trichorus Edizioni Musicali, l’Album “Emotional Sound” di Fabio Sodano. Il progetto nasce da una suggestione che scaturisce dalla visione del proprio mondo interiore applicato ad un ipotetico mondo reale. Le composizioni dei brani fluttuano tra immagini oniriche, concrete e immaginifiche.

Fantasticare di danzare la Vita e di viverla come una continua migrazione e metamorfosi, di ricercare tra le pieghe più profonde dell’umanità attraverso le sfumature e i colori dei suoni pronunciati dai diversi strumenti a fiato, di sognare il dipanarsi di nuove avventure e conoscenze.

Questo è ciò che svela la nuova produzione musicale di Fabio Sodano.

Emotional Sound è musica come supporto ad immagini, per ascolto rilassante, per la meditazione e la preghiera, per descrivere uno stato emotivo impossibile da tradurre/tradire con parole. Sono le emozioni a condurci, prioritariamente, nel cammino delle nostre esistenze e sono sempre le emozioni che qui emergono attraverso l’avvicendarsi o il sommarsi dei vari strumenti a fiato come flauti traversi, sax soprano, duduk, nay, moxeno, wistle, flauti a becco, quena, xaphoon.

«Si può scaricare gratuitamente da Spotify, da YouTube o dal sito dell’Editore – specifica Fabio Sodana – Si suggerisce l’ascolto in cuffia o tramite un buon impianto stereo. Usatela liberamente e se vi piace diffondete»

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin