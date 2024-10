Marsala – Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: 68 – 67. Parziali: 19 – 23, 20 – 19, 16 – 17, 13 – 8. La trasferta di Marsala non ha portato i due punti sperati per coach Romeo ed i suoi ragazzi. La partita comincia subito bene per gli ospiti che riescono a realizzare un parziale di 0 – 7 nei primissimi frangenti di gara. Stankovic e Tartamella, però, pareggiano subito i conti per i locali e tengono botta. Gli ospiti fanno allora forza sul tiro dall’arco, e realizzano cinque triple consecutive con Vinicus Ruiz, Scozzaro e Scimone, chiudendo il primo tempino sul punteggio di 19 – 23.

Il secondo quarto è speculare al primo con canestri da un lato all’altro del campo ed una partita molto fisica ma bella da vedere per i presenti al PalaMedipower di Marsala. Alle incursioni di Vinicius Ruiz (14 punti per lui), i locali rispondono prontamente con Miculis ed Abrignani, che non lasciano mai sfuggire i ragazzi di coach Romeo. Al riposo lungo il tabellone dice 39 – 42 e lascia presagire una partita ancora apertissima.

Il terzo periodo si apre con due triple consecutive di Farruggia che porta Marsala al -1. Coach Romeo pesca allora dalla panchina Lebediev che fa suo ogni rimbalzo, mentre Incremona e Scimone realizzano le due triple del +7. Frisella tiene in scia Marsala e sulla sirena del terzo quarto Miculis realizza in contropiede per il -4. Nell’ultimo quarto non si segna più! Entrambe le formazioni fanno valere la loro prestanza fisica sotto le plance ed intensificano la difesa. Dopo aver agguantato il pareggio, Marsala si affida a Frisella che piazza la bomba del sorpasso. Subito dopo Farruggia dalla lunetta porta i suoi sul 68 – 65. L’ultimo tentativo vede Ruiz che realizza in penetrazione il canestro del -1 proprio sulla sirena.

Una partita combattutissima ha visto Marsala spuntarla solo nei secondi finali, dopo una prestazione tutto cuore della Peppino Cocuzza / Basket Milazzo. Coach Romeo è ora chiamato a preparare la delicata sfida del 2 novembre, quando il CUS Catania farà visita al PalaCocuzza per la quinta giornata di campionato.

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 10, Miculis 7, Cucchiara, Abrignani 10, Donato, Linares 4, Gentile, Frisella 17, Stankovic 10, Chen n.e., Tartamella 8, Niang 2. All. Grillo.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo: Sorbara 5, Incremona 12, Scimone 10, De Gaetano 7, Lebediev 5, Cianciafara n.e., Scozzaro 14, Orlando n.e. Lipari n.e., Ruiz De Siqueira V. 14. All. Romeo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin