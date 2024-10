“Concluso il processo elettorale del Congresso provinciale del Partito Democratico occorre riorganizzazione e ripartenza anche in vista degli appuntamenti elettorali futuri”. Sono le parole di Alessio Pandolfo neo Segretario del nuovo Circolo del Partito Democratico della Valle del Mela.

Pandolfo, laureato in scienze politiche, nonostante la giovane età, milita tra le fila del Partito Democratico da lungo corso e ha collezionato diverse esperienze con la partecipazione a numerosi eventi del partito oltre alla scuola politica dell’ex Segretario nazionale Enrico Letta.

“Ho sostenuto il PD fin dalla sua nascita, l’elezione a segretario del Circolo della Valle del Mela è per me motivo di gioia, e per questo ringrazio l’intero circolo per la fiducia. Mi riprometto di dare il massimo e allargare la base elettorale del partito ai giovani e ai delusi della politica”.

