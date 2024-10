Chi a Milazzo appicca incendi non avrà più vita facile. E’ stato acquistato dall’assessore alla Viabilità, Polizia municipale e Protezione Civile Francesco Coppolino un drone dato in dotazione al corpo di Polizia Locale guidato dal comandante Giacomo Villari. Verrà utilizzato per sorvegliare le aree della Piana dove più di frequente vengono bruciati materiali non consentiti dalla legge rendendo l’aria irrespirabile.

Oggi l’aeromobile a pilotaggio remoto è stato consegnato al Comune di Milazzo e sperimentato dai due vigili Daniele Ruggeri e Francesco Gullì che nei mesi scorsi hanno superato gli esami per ottenere il patentino. La dimostrazione è stata fatta nell’atrio del Carmine alla presenza del sindaco Pippo Midili.

«Vogliamo contrastare – ha detto l’assessore Coppolino – gli incendi della Piana in modo più strutturato. Con il drone sarà, infatti, molto più facile individuarli e arrivare in tempo per sanzionare i responsabili oppure chiamare subito i soccorsi. In caso di emergenze, infatti, l’aeromobile permette di entrare in posti irraggiungibili a piedi e scoprire da lontano opere e discariche abusive. E ancora di più d’estate controllare di notte le spiagge. Può essere usato anche al buio e ad oltre un chilometro di distanza. Sarà utile anche per applicare correttivi alla viabilità monitorando il traffico dall’alto e in caso di allagamenti gestire meglio l’emergenza».

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin