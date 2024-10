MESSINA. Tamponamento a catena sulla A20 Messina – Palermo: diversi veicoli (un furgone e tre auto) sono stati coinvolti in un incidente poco prima dello svincolo di Milazzo, in direzione Palermo, rendendo necessario l’intervento della Polizia Stradale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato due persone in ospedale per degli accertamenti, anche se le condizioni non sono gravi. Ancora da stabilire le dinamiche dell’incidente.

