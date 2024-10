Si insedierà ufficialmente domani il milazzese Leon Zingales nuovo Provveditore agli Studi di Messina. Prende il posto di Stello Vadalà andato in pensione. Zingales lascia il suo ruolo di dirigente scolastico del Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Giolosa Marea.

«Mentre mi preparo a iniziare un nuovo capitolo della mia vita – scrive il dirigente scolastico nella lettera di saluti – vi porterò sempre con me nel cuore. Spero che i nostri percorsi si incrocino nuovamente in futuro e che possiate continuare a rendere la nostra scuola un luogo di eccellenza e innovazione, sempre nell’amore per la propria Terra e le proprie radici»

Laureato in Fisica all’Università di Messina, con all’attivo due dottorati di ricerca in Fisica e Matematica, docente anche di Elettronica, dal 2013 ha ricoperto il ruolo di dirigente, puntando sulla sicurezza scolastica e la didattica per studenti fragili. Ma il curriculum del neoprovveditore vanta anche molte pubblicazioni di Microeconomia, contributi in congressi, e la nomina a componente del Consiglio nazionale Disal (Dirigenti scuole autonome e libere).

Tra gli obiettivi del neo provveditore c’è il miglioramento delle infrastrutture scolastiche provinciali e il contrasto della dispersione scolastica.

LEGGI ANCHE: https://www.oggimilazzo.it/2024/09/27/il-milazzese-leon-zingales-e-il-nuovo-provveditore-agli-studi-di-messina-vadala-in-pensione/

