Milazzo, incidente in via San Paolino. A restare ferito un consigliere comunale

Scontro tra due auto in via San Paolino. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi.

A restare ferito il consigliere comunale Alessio Andaloro che a quanto pare ha perso il controllo della macchina andando prima a colpire uno specchietto e poi la vettura che veniva di fronte. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per soccorrere il consigliere, che vista la non gravità delle ferite, in un primo momento aveva rifiutato il trasporto in ospedale.

Le due vetture si sono scontrate lateralmente. Il traffico in questo momento è rallentato.

