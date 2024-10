Incidente moto auto al Capo, subito dopo il ristorante La Baia. Ferito il conducente del mezzo a due ruote, che è rimasto immobile a terra in attesa dell’ambulanza del 118.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e gestire la viabilità

IN AGGIORNAMENTO. A quanto pare la macchina, una Skoda Scala, stava facendo inversione dopo essere uscita da un parcheggio quando ha travolto la moto che non ha avuto il tempo di frenare probabilmente per la velocità.

LA POLEMICA. L’incidente di oggi riaccende le polemiche sul ritardo dei mezzi di soccorso per la carenza di personale. In soccorso al motociclista rimasto immobile sull’asfalto è arrivata un’ambulanza del 118 proveniente da Messina. Venerdì durante un altro incidente in periferia, per fortuna il ferito non era grave, il mezzo di soccorso è arrivato da Novara di Sicilia e di certo non in tempi brevi.

