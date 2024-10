La Svincolati Milazzo ospiterà al Pala Milone, domenica 27 Ottobre alle 18, la Virtus Matera. La compagine milazzese, attualmente al terzo posto in classifica, è reduce dal passo falso sul parquet della Viola Reggio Calabria ma vuole prontamente riscattarsi davanti al proprio pubblico.

Coach Flavio Priulla analizza la sfida «Domenica affrontiamo qui a Milazzo una delle squadre che gli addetti ai lavori inseriscono tra le candidate al salto di categoria, la Virtus Matera. Vogliamo avere lo stesso approccio alla gara avuto a Reggio ed essere costanti all’interno della gara per tutti i quaranta minuti. Contiamo nel sostegno del nostro pubblico, speriamo sia sempre più numeroso perché questi ragazzi meritano di essere supportati per quello che stanno facendo e per l’impegno profuso nel difendere i colori della città»

