E per la sua bellezza paesaggistica e la presenza del Castello è stata scelta anche Milazzo e l’Amp. Le riprese sono state girate lo scorso anno.

Due anni di preparazione, un anno per la realizzazione girata quasi esclusivamente in Sicilia con la stragante maggioranza di maestranze siciliane

“Il Regno D’Oro, I Normanni in Sicilia” andato in onda ieri sera su Rai Storie racconta un’epoca di splendore culturale, artistico e commerciale.

Nella docufiction “Il Regno D’Oro, I Normanni in Sicilia” coprodotta dalla Rai Documentari c’è anche Milazzo. Oltre la zona del Borgo dove si trova la cittadella fortificata, alcune scene sono state girate anche all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

