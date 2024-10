E’ in programma oggi, 24 ottobre, alle 17, a Palazzo d’Amico il convegno “Centralità del Paziente e Ruolo del Supporto Oncologico” Iniziativa che parte dall’artista milazzese Mariagrazia Toto che ha utilizzato la sua Arte per dare supporto alla Fondazione Siciliana per l’oncologia che insieme al Comune di Milazzo ha voluto patrocinare l’evento.

Nel corso dell’incontro si parlerà anche di “Tumore della mammella”, dalle informazioni alla prevenzione alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Pippo Midili e dell’assessore Lydia Russo interverranno Vincenzo Adamo, presidente della Fondazione siciliana per l’Oncologia, l’architetto Maria Grazia Toto, Francesca Saccà radiologa senologa, Maria Grazia Lo Schiavo chirurgo senologo, Giuseppina Ricciardi medico oncologo, Carmela Palazzolo radioterapista oncologa, Antonella Manganaro psicologa e volontaria presso la Fondazione siciliana per l’oncologia e dello sportello di Psiconcologia, Francesca Cacciola Case manager, volontaria della fondazione.

I lavori saranno moderati dalla giornalista Rossana Franzone.

