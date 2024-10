Una novità per il tradizionale appuntamento “Mercatino dei cibo buono” in programma domenica 27 ottobre in Marina Garibaldi, dalle 9 alle 13.

Grazie alla collaborazione delle aziende locali “Coppola e Maranzano” e “Antici Sapori Azienda Agricola Parasiliti” nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la condotta slow food “Peloritani tirrenici”, la Pro Loco Milae e l’associazione E20 Divini, sarà organizzato un laboratorio del gusto” sulla Pasta di grani antichi siciliani.

«Un momento sicuramente importante – ha detto l’assessore allo sviluppo economico, Angelo Maimone – che ci permetterà di scoprire il mondo dei grani antichi, partendo dalle nozioni base, dalla differenza con quelli industriali. Un percorso interessante che coniuga la diffusione della cultura di una sana alimentazione all’esaltazione di produzioni gastronomiche di nicchia. Un’ulteriore offerta per il cittadino che in questi mesi ha dimostrato di essere interessato a fare acquisti di prodotti alimentari sani, a km zero, senza concimi chimici»

