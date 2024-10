Furgone finisce in mare al porto di Tremestieri. È successo ieri notte. L’autista, per cause in corso di accertamenti, non si sarebbe fermato all’interno dello scalo portuale proseguendo la sua corsa fino in acqua. Il mezzo è stato recuperato oggi dalla squadra 1a dei Vigili del Fuovo proveniente dalla sede Centrale che ha subito attivato il supporto dell’autogru e del nucleo sommozzatori del Comando di Reggio Calabria.

Il mezzo è stato imbracato dai sommozzatori, nel fondo marino, e portato a galla con i palloni gonfiabili.

Da li poi è stato issato con l’autogru, fino ad essere adagiato in luogo sicuro.

L’autista è illeso.

