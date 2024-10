La giovane attrice milazzese Claudia Cavallaro al Festival del cinema di Roma. Domenica scorsa, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, è stato presentato in prima assoluta alla Festa del Cinema, nella sezione Freestyle, il film ad episodi “100 di questi anni“, prodotto da Luce.

Il film è stato realizzato per festeggiare il centenario della fondazione dell’Istituto Luce, una delle più importanti istituzioni cinematografiche e culturali italiane ed europee, nata nel 1924.

Per ricordare questo importante anniversario, l’istituto Luce ha coinvolto alcuni talenti del nostro cinema, con un’attenzione particolare a un genere prediletto: la commedia. Affidando loro il gioco di raccontare attraverso un cortometraggio, con l’aiuto delle immagini dell’immenso patrimonio dell’Archivio Luce, un tratto della nostra storia, della società, del nostro vivere, in chiave di commedia.

I registi scelti da Cinecittà per questo progetto sono tra i più brillanti e amati dei nostri schermi: Michela Andreozzi, Massimiliano Bruno, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo, Sydney Sibilia. Autori e interpreti di una nuova commedia italiana che ha saputo conquistare pubblico e risate negli ultimi anni, con racconti divertenti e sempre un occhio alle pieghe e svolte di un paese che cambia.

‘100 di questi anni’ porta così sullo schermo l’incontro tra un genere fresco e coinvolgente come la commedia, e le immagini di memoria e bellezza dell’immenso tesoro dell’Archivio.

Claudia, che frequenta l’ultimo anno dell’accademia di Massimiliano Bruno “laboratorio di arti sceniche” ha fatto parte di questo progetto nello specifico nel cortometraggio “100 modi di essere bella” di Michela Andreozzi.

«Abbiamo girato il 10 giugno – racconta la giovane milazzese – la protagonista Claudia Zanella è bravissima e gentilissima è stato bello lavorare con lei. Michela fa parte della mia vita da sette anni, vedermi sullo schermo per la prima volta con la sua regia è il regalo più bello che potessi ricevere nella vita. Quella del Festival del Cinema è stata una serata emozionante, piena di storia, di bellezza e sopratutto di LUCE. Questo primo traguardo lo dedico alla bambina che credeva tanto nel suo sogno e ringrazio la donna che lo sta realizzando».

Claudia Cavallaro, 22 anni,nel suo curriculum ha già due esperienze di tutto rispetto. Lo scorso anno è stata scelta come aiuto regia di Michela Andreozzi (attrice, regista, sceneggiatrice) per lo spettacolo teatrale “Paura” . E a giugno ha recitato in un cortometraggio con Mariagrazia Cucinotta, girato a Salina in uno studio medico.

