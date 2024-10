Ance Messina, col patrocinio degli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, dei Consulenti del Lavoro del Collegio dei Geometri e della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, ha organizzato per domani lunedì 21 ottobre, un seminario formativo e informativo che riguarda la ormai prossima entrata a regime (dal 1 novembre 2024) della patente a crediti, un tema fortemente sentito da una parte significativa della filiera dell’edilizia, composta da tutte le figure imprenditoriali e professionali impegnate nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Il seminario si svolgerà, dalle 9 alle 13, all’Auditorium degli Enti Bilaterali dell’Edilizia in via Alessandro Volta 12, nella ex ZIR di Messina, sede di Cassa Edile, Opt (nato dall’accorpamento di Ente Scuola e Ente Sicurezza Edile) e dell’Ance, la rappresentanza territoriale dell’associazione nazionale costruttori edili.

Dopo i saluti di S.E. il prefetto di Messina Cosima Di Stani, da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della sicurezza nei cantieri, il seminario sarà introdotto dal presidente di Ance Messina Giuseppe Ricciardello, con gli interventi dei presidenti degli Ordini patrocinanti. Sarà presente anche il segretario generale nazionale della Filca Cisl Enzo Pelle, che porterà il punto di vista di uno dei rappresentanti sindacali partecipanti al tavolo di confronto da cui è scaturita la legge. Stessa esperienza vissuta dai due relatori previsti nel seminario, l’avvocato Giuseppe Zuccaro capo dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che parlerà de “La patente a crediti: primo passo per un sistema di qualificazione in edilizia” e la dottoressa Beatrice Sassi Direttore Relazioni Industriali e Affari Sociali Ance che interverrà su “La patente a crediti tra norme di legge e disposizioni amministrative”.

Quindi, spazio al dibattito, moderato dalla giornalista Rossana Franzone, con la partecipazione, già confermata, di tutti gli enti coinvolti nel processo di informazione, formazione, applicazione e verifica costruito dal sistema delle leggi sulla sicurezza (Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, Spresal, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine), delle organizzazioni sindacali, delle imprese, delle istituzioni scolastiche e universitarie, degli enti appaltanti e dei professionisti presenti, che potranno prenotare il proprio intervento al momento della registrazione.

L’iter di applicazione della Legge 56/2024, conversione del DL 2 marzo 2024, n. 19, che modifica e sostituisce l’art. 27 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008), si è avviato il primo ottobre con l’obbligo, per le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti, di chiedere il rilascio della patente utilizzando la piattaforma informatica appositamente realizzata dall’ INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), l’ente che emetterà i documenti a partire dal prossimo primo novembre.

In questa fase, quindi, l’Ance e gli Ordini patrocinanti questo evento hanno ritenuto opportuno fornire alle imprese e ai professionisti coinvolti uno strumento immediato di conoscenza, ma anche un momento di confronto per comprendere al meglio la ratio della norma e applicarla in modo efficace con l’obiettivo di ridurre drasticamente il rischio di infortuni nei cantieri, impedendo il ripetersi di eventi tragici come quello avvenuto il 16 febbraio 2024 durante la costruzione del supermercato con cinque vite perse e diversi feriti molto gravi. Proprio sulla spinta emotiva di quel terrificante evento, venne concepito il sistema della patente a crediti e, quindi, occorre che tutte le parti coinvolte siano preparate sui contenuti e comprendano l’importanza vitale della massima diffusione di una reale cultura della sicurezza.

