Il pizzaiolo milazzese David Gitto, insieme a Gino Sorbillo, volerà mercoledì prossimo a Roma fino alla Camera dei Deputati per sostenere la proposta di legge presentata dal presidente nazionale di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, per l’istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

«Si tratta di un’iniziativa a cui teniamo molto – commenta Gitto – L’arte della pizza è riconosciuta in tutto il mondo come un simbolo dell’eccellenza culinaria italiana e del Made in Italy. L’istituzione di un registro nazionale dei pizzaioli è il giusto riconoscimento per una categoria apprezzata e stimata in Italia e nel resto del mondo».

David Gitto a Milazzo è proprietario di una pizzeria dove le ricette classiche vengono rivisitate in chiave moderna, ovvero attraverso l’uso di tecniche contemporanee. David è stato anche protagonista di Casa Sanremo. Un format enogastronomico che, durante il Festival della Canzone Italiana, permette a numerosi pizzaioli e chef di cucinare per i cantanti e il loro entourage.

