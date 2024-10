Nonostante la pioggia insistente, si è svolta oggi la giornata dedicata alla prevenzione al tumore del seno organizzata dalla delegazione Airc con il patrocinio del Comune di Milazzo e in collaborazione con Depagroup. In occasione dell’iniziativa gli uomini e le donne del Comando hanno indossato per tutto il giorno il nastrino rosa al petto. A testimonianza dell’importanza della prevenzione nella “Giornata internazionale contro il cancro al seno” istituita dall’OMS.

Le donne del Comando di Polizia Locale, invece, si sono sottoposte tutte allo screening gratuito all’interno dell’unità mobile messa a disposizione da Depagroup, azienda milazzese di Marco De Pasquale che raggruppa le tre Strutture Analysis Center, Medical Center Umberto I e Atmosphere Spa Center e che da sempre si occupa di prevenzione.

Dopo il saluto del sindaco Pippo Midili e dell’assessore Francesco Coppolino sono cominciate le visite senologiche effettuate dall’oncologo senologo Umberto Torchia corredate da ecografia.

Un’iniziativa dell’Airc organizzata nel giorno della campagna nazionale “Nastro Rosa” che ha proprio l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. Ottobre, infatti, è il mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno.

Buona l’adesione, trenta le donne visitate oltre le vigilesse in servizio coinvolte dall’assessore Coppolino e dal Comandante della Polizia Locale Giacomo Villari per sensibilizzare anche i dipendenti sull’importanza della prevenzione.

Inoltre oggi il palazzo municipale resterà illuminato di rosa e i mezzi Depagroup resteranno davanti il Comune per simboleggiare l’adesione all’evento di sensibilizzazione.

