Gioacchino Abbriano è il nuovo presidente del circolo Pd di Milazzo. Si è svolto il Congresso del Partito Democratico di Milazzo per la elezione della segreteria Provinciale e della segreteria Cittadina. Hanno portato il loro saluto i Giovanni Utano e Franco Andaloro che, insieme a + Europa , costituiscono con il Pd il coordinamento di centro sinistra a Milazzo.

Sono intervenuti i due candidati alla Segreteria Provinciale Armando Hyerace e Alessandro Russo che hanno esposto e messo a confronto, ad un pubblico numeroso ed attento, le rispettive mozioni.

Per la Segreteria Cittadina si sono misurate la mozione “Le radici e le ali” di Gioacchino Abbriano, già presidente dell’assemblea degli iscritti, e la candidatura di Fabio Parisi.

La seduta elettorale, per la segreteria provinciale, ha visto vincente Armando Hyerace, anche se, per il risultato definitivo, necessita attendere la conclusione di tutti i congressi cittadini previsti in provincia.

Con il 71 %, contro il 29%, dei consensi è risultata vincente la mozione di Gioacchino Abbriano che pertanto è stato eletto segretario cittadino.

Il Direttivo che supporterà il Segretario Abbriano , condividendo con lui lavoro e militanza, è composto da undici militanti della mozione “Le radici e le ali” e cinque della candidatura Parisi.

