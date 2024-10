La bretella del Ponte Mela in località Cicerata è stata chiusa stamattina a partire dalle 6. Era stata riaperta qualche giorno fa. Il transito era stato vietato durante il fine settimana scorso a causa di un guasto all’impianto semaforico.

Chiusa di nuovo la bretella del Ponte Mela. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto a causa dell’allerta arancione diramata dalla Protezione Civile Regionale per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre.

