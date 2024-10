MESSINA. Al via domani, giovedì 17 ottobre a piazza Cairoli, la sesta edizione di Messina Street Food Fest. La manifestazione è promossa e organizzata da Eventivamente, in partnership con il Comune di Messina e cofinanziata dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive- iniziativa “Sicilia che piace 2024”. “Divertiti con gusto” è il claim scelto per questa edizione in programma fino al 20 ottobre con un format rinnovato e con tante novità. Un menù ricchissimo con specialità tradizionali e molte new entry nel food village allestito in piazza, con 53 postazioni food, ma anche tanto spettacolo e intrattenimento. Il tema di quest’anno trae spunto dal celebre ‘Cirque du Soleil’ e, dunque, spazio a performance circensi itineranti, sofisticate e sorprendenti e altre inedite attrazioni.

Domani alle 18.30 il taglio del nastro da parte del patron dell’evento ed Amministratore unico di Eventivamente Alberto Palella insieme con l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il vicecapo di gabinetto della Prefettura Cosimo Gambadauro e il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina.

Oltre all’apertura del food village composto da 53 casette del gusto, domani sera si alzerà il sipario anche sulla settima edizione del Messina Street Fish, con i tanto attesi show cooking solidali, il cui ricavato andrà ad Airc, Cirs Casa Famiglia e Mensa di S. Antonio.

Alle 19 si accenderanno i fornelli nella grande tendostruttura allestita come un vero ristorante. Protagonisti del live di apertura saranno Martina Dodeci e Rushan Xhafaj del ristorante Demenna di San Marco d’Alunzio (ME), con Gaetano Vincenzi della gelateria Barbarossa “Il pirata del gelato” di Villapiana Lido (CS).

Alle 21 sarà la volta di Giuseppe Romano, chef patron di Me Restaurant di Pizzo (VV). Con lui Davide Destefano della Gelateria Cesare (Reggio Calabria).

«Chi partecipa al Messina Street Food Fest – ha commentato Alberto Palella, amministratore unico di Eventivamente e presidente di Confesercenti provinciale – non lo fa esclusivamente per degustare le diverse specialità di cibo da strada, ma perché sa di partecipare a un evento completo e immersivo, con tante sfumature di divertimento e convivialità. Il menù di quest’anno è ricchissimo, con 25 nuove specialità e adatto a tutti i gusti e, soprattutto a tutte le tasche. Non va dimenticato, inoltre, che i numerosi eventi collaterali sono assolutamente gratuiti e aperti a tutti e che quest’anno si arricchirà di uno spazio dedicato all’animazione, spazio che è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale»

Il Messina Street Food Fest 2024 è patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo; Comune di Messina; Città Metropolitana di Messina; Università degli Studi di Messina; Unioncamere Sicilia; Camera di Commercio Messina; Confesercenti Messina; VisitME; Messina Città degli Eventi; Istituto d’Istruzione Superiore Antonello da Messina; Messenion Aps; Cral di Messina Città Metropolitana; Amam; Atm; Messina Servizi Bene Comune; Consorzio di Ricerca sul rischio biologico in Agricoltura; Vivenda.

Orari di apertura del Food Village di piazza Cairoli. Giovedì 17 dalle 18 all’1, venerdì 18 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, sabato 19 dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1, domenica 20 orario continuato dalle 11 all’1.

