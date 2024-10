Nicola Amoruso e Mark Iuliano, due grandi ex bianconeri che hanno fatto parte di una delle Juventus più vincenti di sempre, saranno ospiti dello Juventus Official Fan Club

Milazzo, presenziando all’evento “Stelle Bianconere”. L’incontro è in programma sabato 26 ottobre alle 18 al Teatro Trifiletti di Milazzo. Un’occasione per conoscere più da vicino Nicola e Mark, ripercorrere le tappe della loro carriera in bianconero tra aneddoti e curiosità e parlare non solo di Juve ma anche di calcio e dell’incidenza che questo sport riveste sui giovani.

Saranno infatti presenti alcune rappresentanze delle scuole calcio del territorio proprio per dare modo ai tanti ragazzini di raccogliere la testimonianza diretta di due ex calciatori che,

con sacrifici e dedizione, hanno inseguito e realizzato un sogno, mantenendo ben saldi quei valori sportivi ed umani che ne hanno caratterizzato l’intera carriera.

I due ex bianconeri saranno protagonisti di un talk moderato dal giornalista Mario Basile, insieme al presidente del club Giuseppe Gitto, al termine del quale sarà dato spazio per

eventuali domande da parte del pubblico.

Nicola Amoruso ha militato nella Juventus per 4 stagioni, con 103 presenze e 29 reti, conquistando 2 scudetti, una coppa intercontinentale e una supercoppa europea. Nel 2002 è stato anche capocannoniere in coppa italia con 6 reti. Mark Iuliano, invece, ha vestito la maglia bianconera per 8 stagioni e mezzo, con 178 presenze e 7 gol, vincendo 4 scudetti, 3 supercoppe italiane, una coppa intercontinentale, una supercoppa europea e una coppa intertoto.



«Nicola Amoruso e Mark Iuliano ci riportano all’epoca della grande Juve di Marcello Lippi – dichiara il presidente dello JOFC Milazzo Giuseppe Gitto -. Sarà un piacere conoscerli dal vivo e parlare della Juve del passato, ma anche di quella attuale, senza dimenticare l’importanza della loro testimonianza di uomini di sport per i giovani delle scuole calcio che parteciperanno all’incontro»

Nel corso della serata, che comprenderà anche la visita di rito al club e una cena presso il ristorante Eolian Milazzo, sarà possibile interagire con i due ex bianconeri che si renderanno disponibili per le foto con i tifosi.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin