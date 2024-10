Svincolati Milazzo – Basket Academy Catanzaro 84-76. Parziali : 27-13. 50-32 73-56. La Svincolati Milazzo vince la terza gara in sette giorni regolando al Pala Milone la compagine del Basket Catanzaro. Una gara chei ragazzi di Coach Priulla hanno dominato sin dall’avvio, vantaggio massimo +22, e che solo nei minuti finali di gara ha registrato il ritorno degli ospiti che hanno accorciato sul – 5 prima di essere respinti definitivamente dai milazzesi.

Avvio di gara con Scredi in evidenza per il 5-2 dei mamertini dopo un minuto di gioco. I locali provano a scappare, Lalic prima ed a seguire Rimsa lanciano Milazzo sul + 8 a 6’10 dalla prima sirena. Catanzaro non trova il bandolo della matassa e grazie alle realizzazioni del duo Quarta – Bolletta la Svincolati tocca il +12. Coach Procopio chiama timeout ma al rientro la musica non cambia, Salvatico con un gioco da tre punti porta i suoi sul +15 a 3’35 dal termine del primo periodo. Carpanzano e Sabbatino provano a scuotere i calabresi ma i padroni di casa chiudono sul +14 al giungere della prima sirena, 27-13.

La seconda frazione si apre con il canestro di Giannullo, +16 Milazzo. Catanzaro prova a ricucire lo strappo ma Rimsa si erge a protagonista facendosi valere nel pitturato per il +18 a metà frazione. I calabresi accusano il colpo, Lalic, Quarta e Giannullo colpiscono ancora sprofondando i giallorossi sul – 22. Al riposo lungo si giunge invece con il tabellone che segna il punteggio di 50-32.

Al rientro Battaglia e Tamulevicius vanno a segno per il – 13, ma è Capitan Bolletta per la Svincolati a riportare i suoi sul + 17 a metà frazione. Rimsa domina e Milazzo mantiene il vantaggio acquisito sino al termine del terzo periodo che si chiude con la tripla di Giambò, 73-56.

Ultimi dieci minuti con la compagine di Coach Priulla che sembra staccare la spina, gli ospiti ne approfittano ed a 4’10 dalla sirena vanno sul – 9, 79-70. Milazzo non trova la via del canestro, Catanzaro accorcia ancora ed è – 5 a 1’43, 79-74. I locali però si ritrovano, Scredi realizza quattro punti consecutivi e respinge il tentativo degli ospiti. La Svincolati torna con il vantaggio in doppia cifra per poi centrare la vittoria sul punteggio finale di 84-76.

Svincolati Milazzo. Salvatico 8 Malual, Quarta 8 Giambò 3 Lalic 10 Bolletta 13 Rimsa 21 Clement, Giannullo 10 Scredi 11

All. Priulla

Basket Academy Catanzaro. Agbortabi 4 Dimitrovic, Carpanzano 10 Procopio 7 Foure, Sabbatino 17 Sipovac 5 D’urzo ne Calabretta ne Fomba, Tamulevicius 23 Battaglia 10

All. Procopio

Arbitri: Tartamella – Catania

