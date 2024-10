Odori molesti a Milazzo, una web app per le segnalazioni. L’idea di Nuove Aziende Digitali

Nuove Aziende Digitali (NAD di Nino Amato) lancia una campagna di sensibilizzazione per promuovere l’uso di Nose, la web app che consente ai cittadini di segnalare in tempo reale gli odori molesti e contribuire al monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree industriali, come la Valle del Mela.

«Rispondendo all’appello di ARPA Sicilia (https://www.arpa.sicilia.it/molestie-olfattive-nella-valle-del-mela-perche-e-importante-segnalarle-tramite-il-nose/) per un coinvolgimento attivo nella tutela ambientale – spiega Nino Amato, ideatore e promotore della campagna – abbiamo voluto sensibilizzare i cittadini sull’importanza di NOSE, uno strumento facile e anonimo per segnalare le emissioni odorigene e migliorare l’ambiente locale. Le segnalazioni aiutano a identificare le fonti di emissione e permettono interventi rapidi per ridurre l’inquinamento atmosferico»

Come NOSE Aiuta i Cittadini. NOSE offre ai cittadini l’opportunità di partecipare attivamente alla lotta contro l’inquinamento atmosferico:

Coinvolgimento diretto: I cittadini possono segnalare odori molesti tramite l’app in modo semplice e anonimo, contribuendo alla raccolta di dati utili per monitorare l’ambiente.

Miglioramento della qualità dell’aria: Ogni segnalazione aiuta le autorità e le industrie a individuare fonti di emissione e a ridurre l’impatto degli odori sgradevoli, migliorando l’aria che si respira.

Trasparenza e controllo: Gli utenti possono seguire l’andamento delle loro segnalazioni e verificare in tempo reale le azioni intraprese per risolvere i problemi.

Come NOSE Aiuta le Industrie. Grazie a NOSE le industrie possono: individuare e correggere malfunzionamenti nei loro impianti grazie alle segnalazioni dei cittadini. Ottimizzare i processi operativi per ridurre le emissioni. Migliorare la trasparenza e la reputazione aziendale, dimostrando un impegno concreto per la sostenibilità e la comunità.

Per ulteriori dettagli, leggi l’articolo completo su Nuove Aziende Digitali:

https://www.nuoveaziendedigitali.it/migliora-la-qualita-dellaria-nella-tua-zona-come-segnalare-odori-molesti-con-nose-per-un-ambiente-piu-sano/



