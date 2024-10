E’ in programma per venerdì 18 ottobre alle 18.30 la cerimonia di inaugurazione di piazza Marconi interessata da un importante intervento di riqualificazione.

Diversi gli interventi eseguiti nella piazza che ha una nuova pavimentazione drenante. Tra questi il posizionamento di panchine smart, dotate di presa Usb che presentano un sistema di rotazione per consentire il loro spostamento nella stradina adiacente (quella che collega la via XX Luglio con la via De Gasperi).

Installato anche l’impianto di videosorveglianza e giochi d’acqua.

«Come si presentava Piazza Marconi era noto a tutti. Incuria e abbandono che si trascinavano da decenni – afferma il sindaco Pippo Midili – noi abbiamo voluto una piazza moderna e tecnologica, un polo delle attività giovanili»

La piazza durante la realizzazione è stata oggetto di diverse contestazioni. Il dito da parte degli ambientalisti è stato puntato contro il taglio degli alberi e le spese eccessive per la nuova “fontana”. Sui social, invece, sono partite le critiche contro le moderne fioriere battezzate “casse da morto”.

