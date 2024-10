L’Itet “Leonardo Da Vinci” di Milazzo, Istituto diretto da Stefania Scolaro, ha presentato l’ottava edizione del diario Avvinci, attività promossa e coordinato dal professore Antonio Patti in collaborazione con il Dipartimento di Grafica e Comunicazione dell’istituto milazzese.

Il diario “Avvinci” progettato dagli studenti della sezione di Grafica per tutti gli alunni della scuola, stampato in mille e duecento copie, non ha scopo di lucro (non viene venduto ma solo distribuito agli alunni dell’istituto). Un veicolo didattico importantissimo, poiché la sua produzione abbraccia tutta la filiera del ciclo produttivo – Prestampa, Stampa e Post Stampa – e, oltre ad assolvere alla sua naturale funzione, ha come presupposto un’azione educativa e divulgativa.

L’ottava edizione, dal tema “Sicilia Unesco, il viaggio tra le meraviglie” racconta i sette Siti Unesco come veri gioielli della nostra terra, scrigni di storia e di cultura, di una bellezza antica e sempre attuale. Attraverso le interessanti schede storico-artistiche e le splendide tavole illustrate da Moreno Chiacchiera, artista conosciuto nel mondo del fumetto e dell’illustrazione, i ragazzi scoprono la storia, le tradizioni e il fascino immutato di questi luoghi incantevoli. Il fumetto colora e dà corpo al soggetto avvincente creato dal professore Gianluca Rossellini.

Le fotografie scattate da Nino Bartuccio, fotografo di viaggio e di paesaggi, eccellenza siciliana nel suo campo, donano bellezza e suggestione alla narrazione dei contenuti della tematica in oggetto, presentando i Siti Unesco della nostra regione da un punto di vista unico e coinvolgente.

Il fumetto racconta la storia di due giovani appassionati di antichi reperti, che si imbattono in un enigma, in un custode di un antico tesoro di nome Gaspar e in uno stargate. La porta magica li introdurrà in un viaggio nel tempo nell’affascinante ricerca, in ogni sito Unesco, dei frammenti necessari per comporre la mappa del tesoro. In ogni luogo i ragazzi dovranno lottare per preservare questi stupendi luoghi dall’incuria, dai saccheggiatori d’arte, da malviventi e profanatori dei beni archeologici. Sfogliando il diario vi immergerete in un viaggio emozionante, tra antichi templi, splendide città barocche e paesaggi mozzafiato nella speranza che, questo progetto possa ispirarvi ed incitarvi a scoprire e apprezzare la ricchezza culturale che ci deriva da un passato illustre che è testimoniato da un vasto patrimonio paesaggistico e storico-artistico. La Sicilia, infatti, vanta ben sette siti tutelati dall’Unesco, quali patrimonio dell’umanità, ognuno con la propria storia.

Tra questi spicca l’Area Archeologica di Agrigento conosciuta come Valle dei Templi famosa per i suoi magnifici templi greci ben conservati, che rappresentano una preziosa testimonianza dell’antica civiltà greca in Sicilia; altro sito di grande importanza è il centro storico di Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica, che raccontano la storia millenaria della Sicilia attraverso importanti resti archeologici. Nelle città tardo barocche del Val di Noto è possibile ammirare un esempio straordinario di arte barocca, con le sue chiese e palazzi riccamente decorati che risplendono al sole. La maestosità dell’Etna e le stupende Isole Eolie sono siti Unesco naturali e rappresentano, con la loro fauna e flora uniche al mondo, altre tappe imperdibili per chi visita la Sicilia. La Villa Romana del Casale a Piazza Armerina è celebre per i suoi mosaici, considerati tra i più belli e meglio conservati al mondo, che raccontano storie mitologiche e scene di vita quotidiana dell’epoca romana. La magnificenza della Palermo Arabo-Normanna insieme alle Cattedrali di Cefalù e Monreale, abbagliano i visitatori con una bellezza carica di arte senza tempo che lascia stupiti di fronte alla ricercatezza dei materiali, tra cui spicca l’oro della Cappella Palatina. In questo angolo di paradiso, la magia dei siti Unesco della Sicilia si mescola con la quiete dei luoghi, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile a chiunque abbia il privilegio di varcarne i confini. I due giovani incontreranno tante persone in questo loro viaggio e tra loro rappresentanti viventi del patrimonio dell’umanità come il maestro Cuticchio di Palermo con la tradizione dell’opera dei pupi e la poetessa messinese Maria Costa che ha descritto in versi in modo toccante le emozionanti storie del mare e dello Stretto.

Un’occasione, dunque, per gli studenti di conoscere questi posti incantevoli della Sicilia. Le ultime tre edizioni del diario hanno goduto di prestigiosi riconoscimenti e del patrocinio di enti ed istituzioni importanti come: La Settima edizione a.s. 2023-24, a tema “Vulcani ambiente e territorio” ha ottenuto patrocinio gratuito dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia Italiano, la Sesta edizione a.s. 2022-23, a tema “Transizione ecologica” progetto finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e della Transizione Ecologica, la Quinta edizione a.s. 2021-22, a tema “Spazio tra scienza e fantascienza” ha ottenuto il patrocinio gratuito dall’Agenzia Spaziale Italiana.

