SAN FILIPPO DEL MELA. Si può fare del bene all’ambiente svolgendo allo stesso tempo un’attività sportiva utile al nostro corpo e alla nostra mente? I cittadini di San Filippo del Mela hanno dimostrato di sì, raccogliendo in poco meno di due ore 350 chili di rifiuti durante la plogging session promossa da A2A sul territorio comunale.

Cinquanta plogger si sono radunati in piazza del Duomo dove, suddivisi in squadre, hanno raccolto 352 chili di rifiuti: una media di 7 kg ciascuno, tra lattine, bottiglie di vetro, numerosi imballaggi di plastica e diversi ingombranti.

Al termine dell’appuntamento, gli organizzatori hanno pesato i materiali che sono poi stati correttamente differenziati. Tra questi, sono stati avviati a recupero 33 kg di carta, 21 kg di plastica,

68 kg di vetro, 90 kg di lattine e metalli, 28 kg di Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 38 kg di rifiuti ingombranti, evitando così l’emissione in atmosfera di oltre 500 kg di

CO2 equivalente. La giornata si è conclusa con la premiazione simbolica delle tre squadre migliori.

Il plogging (dallo svedese plocka upp e inglese jogging) è un’attività che unisce la corsa alla raccolta dei rifiuti, ed è diventato sempre più popolare negli ultimi anni grazie alla capacità di coniugare la passione per lo sport alla sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale. Da tre anni si svolge in Italia il campionato mondiale di plogging, la cui ultima edizione si è recentemente svolta sui sentieri della Val Gandino e per le vie di Bergamo.

