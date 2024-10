Next

L’assessore ha auspicato anche che tra i tanti eventi si organizzi in futuro anche la “ giornata della gentilezza ”. «In quanto organo apolitico, mi piacerebbe che riusciste a condividere scopi ed obiettivi, una consulta di donne fatte da donne sinonimo di cordialità, accoglienza, dolcezza, ha concluso l’assessore Francesco Coppolino che ha anche voluto omaggiare le donne presenti alla riunione della Consulta (la presidente Consulta delle Donne, l’assessore Coppolino incontra le componenti in Aula consiliare ) con delle rose rosse.

«Ho voluto essere presente a questo incontro perché da oggi ho intenzione di seguire le riunioni della Consulta, facendo da stimolo a quanto di buono quest’organo potrà fare” – ha sottolineato Coppolino – aggiungendo che sarà data alla consulta un minimo budget per poter organizzare manifestazioni ed eventi».

Alla riunione hanno presenziato, in quanto facenti parte di diritto della Consulta, anche le consigliere Maria Magliarditi e Alisia Sottile e gli assessori Lydia Russo e Natascia Fazzeri.

Su iniziativa dell’assessore al ramo, Francesco Coppolino si è svolta nell’aula consiliare la riunione della Consulta delle donne, organismo al quale l’esponente della giunta Midili intende dare un nuovo impulso per favorire la collaborazione dello stesso con l’Amministrazione comunale attraverso la proposizione di iniziative e di progettualità.

