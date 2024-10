Grazie al supporto della divisione subacquea di Marevivo, infatti, è stata realizzata un’attività di tutela ambientale. Spazio anche alle importanti attività di educazione ambientale che ogni anno vede Marevivo coinvolgere oltre duemila studenti in un percorso volto alla conoscenza e alla tutela dell’ecosistema marino e che permette ai bambini e ragazzi di scoprire e conoscere l’importanza dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

Un servizio dedicato al recupero di reti fantasma abbandonate nei fondali, che rappresentano vere e proprie trappole mortali per le numerose specie che popolano il mar tirreno.

L’arca di Noè, trasmissione di Canale 5, fa tappa nell’Area Marina Protetta Capo Milazzo per parlare dell’attività svolte da Marevivo per tutelare il mare.

La trasmissione televisiva “L’arca di Noè” sbarca a Milazzo. Per parlare di Marevivo e Amp

