Per il tredicesimo anno consecutivo anche Milazzo aderisce alla Giornata Nazionale del Camminare. Un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati del walking della provincia di Messina. A Milazzo la partenza sarà il 13 ottobre alle 9 dalla Piazzetta del Pescatore accanto chiesa di Santa Maria Maggiore .

La camminata si svolgerà lungo un affascinante percorso lungo 3 chilometri, con l’obiettivo di conoscere e scoprire il Borgo Antico di Milazzo.

L’evento è indetto a livello nazionale dalla FederTrek che da sempre promuove l’escursionismo, la conoscenza del territorio e la tutela dell’ambiente. La camminata di domenica 13 settembre, dal titolo “Su e giù per il Borgo Antico di Milazzo”, è organizzato dall’ASD AMA CAMMINARE IN SINTONIA in collaborazione con ITALIA NOSTRA sez. Milazzo, MUMA Museo del Mare Milazzo, LUTE Milazzo – Libera Università per la Terza Età – AUSER Insieme, MOVIMENTO SPORTIVI MILAZZESI e MATUMAINI Speranza Onlus.

Manifestazione in compartecipazione dell’Assessorato dello Sport del Comune di Milazzo.

“La Giornata Nazionale del Camminare è dedicata al movimento, alla promozione della salute e alla valorizzazione degli spazi urbani – scrivono gli organizzatori in un comunicato – che hanno come principale obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla qualità della vita nel territorio urbano, la riduzione delle emissioni inquinanti ed una rinnovata consapevolezza della necessità di tornare a prendersi cura delle nostre città. Camminare in città, infatti, è salutare per l’uomo e per l’ambiente, eppure spesso difficile da praticare. Il camminare non è solo un’attività fisica, è un gesto semplice ma rivoluzionario, che migliora la salute fisica, riduce lo stress e promuove un senso di appartenenza alla naturaÈ l’atto più antico e naturale che ci collega ai luoghi e alle persone, trasformando ogni passo in un’opportunità per riscoprire il nostro ambiente, spesso trascurato. In un mondo sempre più frenetico e disconnesso, camminare rappresenta un ritorno a un ritmo più umano, un invito a fermarsi e apprezzare ciò che ci circonda. Ma i benefici non si fermano qui. Ogni evento organizzato diventa un’opportunità per valorizzare le bellezze locali, promuovere il turismo sostenibile e sensibilizzare alla tutela del nostro fragile ecosistema. Immaginate decine, centinaia di persone che attraversano i vostri sentieri, riscoprendo angoli nascosti, respirando aria pulita e lasciandosi ispirare da paesaggi che raccontano storie di biodiversità e cultura. Partecipare alla Giornata del Camminare il 13 OTTOBRE a Milazzo significa unirsi a una rete di realtà che condividono lo stesso obiettivo: riportare il camminare al centro della vita quotidiana. Facciamo sì che ogni passo conti, per noi e per le generazioni future!».

