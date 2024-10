I locali di via Francesco Crispi, che fino ad oggi hanno ospitato il commissariato di Polizia, verranno consegnati al Comune di Milazzo martedì 15 ottobre. Il trasferimento a San Filippo del Mela, dopo uno stop causato da problemi tecnici (il trasloco era cominciato il 10 settembre), è quasi del tutto completato. Rimane da spostare qualche altro ufficio e la sala operativa.

L’immobile, nella centralissima Marina Garibaldi, che ha sempre ospitato la Polizia di Stato, verrà demolito dal Comune per realizzare un centro servizi turistico finanziato con fondi del Pnrr. La struttura sarà collegata al palazzo municipale. Per questo è stato necessario spostare il Commissariato in un’altra sede e quella individuata è stata, in maniera temporanea, quella del piccolo centro tirrenico guidato da Gianni Pino.

DUE SEDI PER IL NUOVO COMMISSARIATO. A San Filippo del Mela gli uffici saranno divisi in due sedi: quella centrale nell’edificio che fino a qualche mese fa ospitava la Polizia Locale e la Pro Loco l’altra, a poche centinaia di metri di distanza, dove verranno allestiti l’Ufficio Denunce e lo sportello per il rilascio del passaporto. Nel porto di Milazzo, invece, sarà aperto in un locale dell’Autorità portuale l’Ufficio di Frontiera.

Intanto si sta cercando di accelerare l’iter per ottenere il finanziamento necessario per ristrutturare palazzo Magnisi di via Cumbo Borgia, bene confiscato lo scorso anno, e individuato per essere la sede definitiva del Commissariato di Milazzo.

