Non mancheranno i panini con pulled pork e braciole di InForno, lo sfizioso cuoppo di arancinetti di Pizzeria Italia, accompagnati dalle birre artigianali del birrificio Epica.

Per gli amanti dello street food, della birra saranno servite prelibatezze enogastronomiche siciliane e non solo: gli hamburger gourmet di Tuxedo, pesce fritto della storica Pescheria Caravello, pizza fritta d’autore firmata dai pizzaioli pluripremiati Sergio Russo ed Enzo Piedimonte, i famosi pitoni della Pitoneria Portella e i dolci della prestigiosa Gelateria Siké.

Tra le novità, uno Skate & Bmx Park allestito da Fardamatti, con due show al giorno dove potrete ammirare i riders capitanati da Lucas Brandi e una Academy per provare l’esperienza in prima persona e tre serate di musica live con artisti siciliani, tra cui la DJ Claudia Giannettino , il DJ Marco Bash , Gemy dj & Johnny La Mesa , la vocalist Chiara Figus e il coinvolgente gruppo “ I 40 che ballano 90 “.

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre torna “Food Lover” con una nuova edizione che trasformerà la piazza del Parco Corolla in un Urban Village , offrendo una visione evoluta dello street food.

“Food Lover”, da oggi a domenica 13 ottobre il Parco Corolla si trasforma in Urban Village

