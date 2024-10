«Hai atteso il 6 ottobre… uomo di sport. Ti saluta il Movimento Sportivi Milazzesi». Con queste parole oggi il Movimento mamertino presieduto da Gianluca Venuti ha dato l’ultimo saluto all’imprenditore Salvatore Andaloro scomparso stanotte. Andaloro era particolarmente noto in città non solo per la sua attività imprenditoriale ma anche per la sua passione per lo sport.

Il nuoto in particolare. Faceva parte della Ss Milazzo e da sempre vicino al Movimento.

«Il Milazzo è a lutto – si legge nella pagina della Società sportiva della squadra di calcio cittadina – Questa notte abbiamo perso un amico, un grande uomo, un pilastro della nostra società».

I funerali si svolgeranno venerdì 11 ottobre, alle 16, al Duomo di Milazzo.





