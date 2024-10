In occasione del 43° Campionato Italiano di Safari Fotosub, gara in corso a Milazzo fino 13 ottobre 2024 i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Milazzo, hanno organizzato una “mostra diffusa” tra i negozi del centro.

Passeggiando per le vie del centro sarà possibile ammirare le 42 fotografie, scattate dagli atleti in gara durante le precedenti edizioni della competizione, facendo tappa nelle varie attività commerciali del centro cittadino.

L’iniziativa, come ribadito da Giuseppe Amendolia, presidente del CCN “Centro Storico” Milazzo, rientra tra quelle pensate per creare un’animazione delle vie e dei negozi del centro cittadino, creando delle partnership tra l’associazione dei commercianti e gli eventi organizzati in città.

Il Safari Fotografico Subacqueo è una disciplina sportiva nata come specializzazione della Fotografia Subacquea e ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino ed i principi della fotografia. Attualmente il titolo di Campione Italiano è detenuto proprio dal milazzese Giancarlo Torre, che nel corso dell’ultima edizione del campionato, tenutosi a Bergeggi (SV) lo scorso anno, è riuscito a fotografare 74 specie diverse.

L’edizione di quest’anno si sta svolgendo nelle acque dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, che patrocinerà l’evento insieme a FIPSAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) e al Comune di Milazzo.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin