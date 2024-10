ROMETTA. L’imprenditore Stefano Maiorana alla famosa corsa automobilistica Targa Florio. L’evento che si snoderà su tre giorni di gara con partenza e traguardo a Palermo prende il via oggi, giovedì 10 ottobre, con la cerimonia di partenza da Piazza Verdi, accanto al Teatro Massimo.

Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Rometta Nino Cirino, che ha voluto fare i complimenti al suo concittadino.

«Sono orgoglioso di annunciare – ha scritto – che Stefano parteciperà alla storica Targa Florio, che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre, insieme all’avvocato Silvia Bongiovanni come navigatrice. Avere Stefano tra i partecipanti è un grande onore, non solo per me ma per tutta la nostra comunità romettese. Il nostro tifo è tutto per lui. Che sia di buon auspicio per un ottimo risultato, anche se già il solo fatto di partecipare a una gara così prestigiosa è un traguardo eccezionale».

Stefano Maiorana è un noto imprenditore della fascia tirrenica e da sempre appassionato di motori.

