Il consigliere Damiano Maisano ha presentato un’interrogazione per chiedere notizie sui costi relativi alla programmazione estiva varata dall’amministrazione comunale al Castello. L’esponente di “Sud chiama Nord” chiede di sapere “quanto ha speso e incassato il Comune per l’organizzazione del cartellone estivo, chi ha ottenuto un contributo di compartecipazione e di che entità ed ancora e se è stata concessa la compartecipazione con Agenzie che hanno organizzato gli spettacoli al Castello, in caso affermativo, quali; qual è stato l’importo impegnato; se il Comune ha incassato corrispettivi dagli spettacoli svolti al Castello ed eventualmente in che percentuale; qual è stato l’importo totale incassato della stagione concerti e spettacoli estate 2024 svolti al Castello; quali sono stati gli introiti dello sbigliettamento per ogni singolo concerto e/o evento svolto al Castello.

Inoltre l’esponente dell’opposizione chiede quali sono stati i costi complessivi a carico dell’Ente per l’allestimento del palco con service, audio, luci, impianti, energia elettrica, Siae e altri servizi aggiuntivi per ogni singolo spettacolo e/o evento/concerto.

Se sono stati concessi contributi e sponsorizzazioni al Comune, ad associazioni, pro- loco del territorio e/o altre ditte organizzatrici di spettacoli, ed eventualmente quali e quanti.

Maisano conclude chiedendo «quanti biglietti gratuiti per ogni singolo spettacolo sono stati distribuiti al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e/o ad altre autorità» e «se l’amministrazione ha previsto ingressi gratuiti per famiglie meno abbienti e/o diversamente abili al fine di dare loro la possibilità di assistere agli spettacoli».

