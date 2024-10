Basket/Serie B, due successi in tre giorni per la Svincolati Milazzo

Basket/Serie B, due successi in tre giorni per la Svincolati Milazzo

Doppietta della Svincolati Milazzo che nel giro di tre giorni conquista due successi. Nella seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale la compagine milazzese ha battuto al Pala Milone di Milazzo la Basket School Messina con un + 12 al termine di una gara condotta sin dalla prima frazione. Risultato finale 89-77.

Nel turno infrasettimanale, valevole per la terza giornata, i ragazzi di coach Priulla hanno invece espugnato il parquet del Castanea Basket sul punteggio finale di 84-86. Un match condotto sino a metà del terzo periodo che ha poi registrato il sorpasso dei locali. La Svincolati sotto di dieci punti ha reagito, dapprima accorciando per poi portare a casa l’intera posta in palio nei secondi finali, punteggio 84-86.

Domenica 13 Settembre al Pala Milone arriva la compagine del Catanzaro per la sfida valevole per la quarta giornata.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin