Inizio in grande stile per l’Iter

“Leonardo da Vinci” di Milazzo, che ha salutato il nuovo anno scolastico con la grande Festa

dell’Accoglienza e dell’integrazione. Una kermesse che ha unito canto,

sfilata, musica e performance sportiva, all’insegna dell’espressione dei

talenti degli alunni e della gioia di salutare in allegria un nuovo anno

scolastico. Un anno, il 65° dall’ autonomia dell’Istituto, che già si presenta

ricco di progetti, celebrazioni, novità ed esaltanti sfide educative.

Coordinati dai professori Loredana Biondo e Immacolata Barillari, Mauro Maccotta e Girolamo Criscione gli alunni

dell’Itet si sono esibiti cimentandosi nella musica, nel canto e nello sport. La

festa dell’Accoglienza e dell’Integrazione presentata dagli alunni

Alessia Giunta e Daniel Merlino, si è aperta con la Santa Messa, officiata da padre Giuseppe Currò , accompagnata dall’orchestra e dal coro dell’istituto formata

da alunni di diversi corsi di studio.



Alla fine della celebrazione

religiosa, la dirigente Stefania Scolaro ha preso la parola, indirizzando il suo personale messaggio d’augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico alle famiglie, ai docenti e agli alunni, e ponendo l’accento sulla

necessità di coltivare in ogni momento il rispetto per l’altro attraverso un dialogo aperto e collaborativo e di frequentare la scuola con serenità e impegno. Sotto un cielo grigio che non ha spento l’allegria della manifestazione, ha preso il via una spettacolare esibizione di Ginnastica artistica, che ha coinvolto, tra le altre studentesse, la ginnasta Ginevra Mastroeni.

A quest’ultima, che ha conseguito la medaglia d’oro alle gare nazionali di Ginnastica Artistica, la dirigente ha consegnato una targa, espressione tangibile di ringraziamento per l’impegno e i brillanti risultati raggiunti nello sport.



L’evento ha visto il passaggio del “testimone” dalle quinte alle prime classi, che iniziano il loro percorso quest’anno.

I “veterani” delle classi terminali hanno consegnato ai rappresentanti degli alunni neofiti una pergamena con frasi di buon augurio e consigli per affrontare l’inizio della speciale avventura della scuola nella

grande famiglia del Da Vinci.



Le performances dei musicisti e

dei cantanti dell’Istituto, impegnati nell’esecuzione di brani musicali e

canzoni spesso caratterizzati da un’elevata difficoltà tecnica che i talentuosi

studenti hanno saputo affrontare mettendosi in gioco e affrontando il palcoscenico con coraggio e determinazione ricevendo molti applausi.



L’ultima fase della manifestazione ha visto ben 20 coppie di alunni e alunni dell’Istituto, frequentanti classi e indirizzi diversi, sfilare in passerella, con indosso abiti molto

eleganti e originali. Al termine della sfilata, una giuria di docenti dell’Istituto

ha proclamato, seppure con difficoltà a causa della bellezza e dell’eleganza di

tutti, indistintamente, i partecipanti, i vincitori dell’edizione 2024/2025.

Hanno conquistato la fascia di

Miss e Mister sorriso, la dolcissima Aurora Impalà insieme a Guglielmo La Rosa.

Si sono aggiudicati la sezione Miss e Mister Eleganza, Christian Abbate e Tecla

Tiesi.

A chiusura della manifestazione,

ha avuto luogo l’attesissima proclamazione dei vincitori del titolo di Miss e

Mister Da Vinci 2024/2025: Salvatore Fassari e Cecilia Milone, che, felici ed

emozionati, hanno ringraziato la Dirigente, la giuria e tutti i presenti, per

aver regalato loro l’opportunità di vivere un momento emozionante e, ci

auguriamo, ricco di implicazioni future.



«Manifestazioni come la nostra festa

dell’Accoglienza e dell’Integrazione – ha sottolineato la dirigente scolastica – sono un importantissimo motore di aggregazione per tutte le componenti dell’Istituto e costituiscono per noi, non solo un modo per scoprire e valorizzare i talenti dei nostri alunni, ma anche un’occasione preziosa per

ritrovarci e rafforzare quel senso di comunità che contraddistingue da sempre

la nostra scuola».



