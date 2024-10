MILAZZO. Sono state oltre ventimila le persone che domenica 6 ottobre hanno animato la quarta edizione dell’evento Educazione allo Sport. Un dato, quello raggiunto ieri dai ragazzi del Movimento Sportivi Milazzesi, che supera di gran lunga quello dell’ultima edizione e mette il sigillo su un’iniziativa unica nel suo genere. Un successo nel successo.

Più di cinquanta discipline e settanta società sportive schierate in dodicimila metri quadrati di Marina Garibaldi, nel cuore della città. Un’organizzazione studiata nei minimi dettagli che ha dato vita ad un evento unico in Italia.

A sottolinearlo è stato Ruggiero Alcanterini, presidente del comitato nazionale Fair Play, che durante la manifestazione ha ipotizzato di istituire questa giornata a livello nazionale. «Io stesso – ha detto al momento dei saluti – mi farò promotore di questa proposta. In tanti anni di manifestazioni sportive a cui ho partecipato non ho mai visto nulla del genere».

L’inizio della giornata, supportata fin dal primo giorno dal sindaco Pippo Midili che ha seguito tutte le fasi organizzative del Movimento Sportivi Milazzesi insieme all’assessore allo Sport Antonio Nicosia, è stata affidata al ciclismo con la Pedalata Amatoriale in Bici. Alla partenza erano presenti Andrea Devicenzi (atleta paralimpico e Mental Coach) e Paolo Tiralongo, vincitore di alcune tappe del Giro d’Italia, in compagnia di Gianni e Marzia e del Team Nibali capeggiato dal team manager Lillo La Rosa. Subito dopo è partita la Camminata dell’Asd Ama Camminare in Sintonia e a seguire il “Running Day” – Memorial Vincenzo Fiasconaro e la tappa di Campionato Italiano di Mma.

Tutto questo mentre in Marina Garibaldi la gente (giovani di tutte le età, anziani, famiglie con bambini piccoli) popolava a dismisura il centro cittadino. «Ci siamo resi conto – confessa Gianluca Venuti, presidente del Movimento milazzese – fin dalle prime ore del mattino che il numero di persone presenti era notevole e che cresceva minuto dopo minuto».

Scopo della manifestazione, l’ultima edizione si è svolta nel 2017, è quello di avvicinare grandi e soprattutto i più piccoli alle varie discipline. Poterle conoscere tutte, apprezzarle e sceglierle. Obiettivo che è stato ampiamente raggiunto. Sotto gli occhi attenti di personaggi noti del mondo dello sport come, oltre a quelli già citati, Massimo Giacoppo (argento pallanuoto Londra 2012) e Dino Schorn (atleta della nazionale di Fondo) che hanno partecipato alla Giornata, migliaia di persone sono state pazientemente in fila per provare le tantissime discipline proposte o assistere alla esibizioni delle strutture sportive presenti. Tantissime le discipline: Tennis, Rugby, Basket, Pallavolo, Tiro con l’arco, Pesca, Boxe, Fitness, Nuoto, Arti Marziali, Apnea, Ciclismo, Difesa Personale, Vela, Danza, Motocross e Parkour (questi due ultimi sport presenti alla manifestazione per la prima volta).

E l’atletica proposta dal campione italiano di salto in lungo Antonio Trio. E’ stato lui, da membro del Movimento Sportivo, ad acquistare e mettere a disposizione della giornata la pista di atletica.

Ed è proprio nel mondo dell’atletica che “Educazione allo Sport” ha fatto centro. «Questa iniziativa di oggi – dice l’atleta Totò Saraò – ci ha motivati e spinti a costituire “Dream Atletica Milazzo”». Associazione di atletica leggera che andrà a colmare una delle lacune del mondo dello sport cittadino. Al fianco del presidente Salvo Saraò anche i campioni Maria Ruggeri ed Antonio Trio, sportivi di spessore nazionale ed internazionale, e l’atleta ed istruttore Franz Cutelli. L’obiettivo è quello di riuscire a gestire una pista d’atletica e poter dare ai ragazzi di Milazzo la possibilità di cimentarsi in questa disciplina ancora poco praticata in città.

«Insomma una vera e propria festa dello Sport, fatta di sorrisi, di socialità di nuove esperienze e di cuore. «Fin dalla prima edizione – confessa Venuti – in questa iniziativa abbiamo messo prima di ogni cosa il cuore che è amore verso lo sport a 360 gradi».

Un amore che si è materializzato tutto domenica scorsa. E che hanno percepito anche gli ospiti presenti. «Una bellissima festa di sport e di cultura – ha detto Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sport City – ed il merito è tutto del Movimento Sportivi Milazzesi presieduto da Gianluca Venuti. Sono stati impeccabili oggi e lo sono sempre in questo loro modo di sostenere lo sport tutto l’anno».

Alla manifestazione hanno partecipato anche numerose attività commerciali milazzesi che hanno beneficiato della visibilità offerta dall’evento. Oltre alle attività motorie, infatti, erano presenti anche centri di riabilitazione, medicina dello sport, studi chinesiologici, centri massaggi, trattamenti benessere, offerte Bio, informazioni su alimentazione e tenuta di vita per gli sportivi. E anche gli enti morali.

Al centro della manifestazione del Movimento Sportivi Milazzesi anche la disabilità. «Ogni anno – conclude Gianluca – questo è un tema al centro dell’evento». Non a caso ospiti di tutte le edizioni è stato Devicenzi e quest’anno Gianni e Marzia. Marzia è una ragazza affetta da problemi motori e impossibilitata a pedalare. Il Papà Gianni, appassionato di ciclismo, un giorno decide di portarla con sé e costruisce una bicicletta adattata in modo da “portandosela” letteralmente dietro. Comincia così quell’avventura ciclistica che negli anni è diventata “Il Giro dei due mari con Marzia”, giunto quest’anno all’ottava edizione. Una passeggiata cicloturistica che unisce appunto la costa jonica a quella tirrenica, con un unico scopo: abbattere le barriere architettoniche e mentali.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin