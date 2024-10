Il sindaco Pippo Midili svela, in un’intervista esclusiva rilasciata a Oggi Milazzo, una parte dei contenuti del suo comizio in programma venerdì 11 ottobre alle 19.15 alla Statua di Luigi Rizzo in Marina Garibaldi

Parla del suo rapporto con la vecchia amministrazione, anticipa la data di inaugurazione di Piazza Marconi e spiega perché le contestazioni degli ambientalisti sono rimaste inascoltate.

Senza dimenticare di mostra le nuove fioriere definite già casse da morto.

E soprattutto risponde a tutti i cittadini che lo accusano di bloccare chi sui social esprime disappunto nei confronti dell’amministrazione comunale. Parla di Raffineria, Area Marina Protetta (rispondendo in modo particolare alla recente interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Damiano Maisano) e non dimentica di confessare cosa nasconde il suo #nonfiniscequi in previsione delle sua nuova candidatura.

Svela la coalizione che lo appoggerà e l’ipotesi di avere sette liste.

Video realizzato da Alessa Giunta

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin