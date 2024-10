Al via il 43° Campionato Italiano di Safari Fotosub che si svolgerà a Milazzo da domani martedì 8 al 13 ottobre nei fondali dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. L’evento è organizzato dalla stessa Amp, dal Comune di Milazzo, dal Diving Center Capo Milazzo e dalla Fipsas (Federazione Italiana Attività Subacquee). Il campionato torna nella città del Capo dopo quarant’anni e con la soddisfazione di avere come campione in carica proprio un milazzese, Giancarlo Torre che è riuscito a fotografare ben 74 specie diverse di pesci nell’Area marina ligure di Bergeggi. Quaranta gli atleti in gara, i più titolati d’Italia, che nel corso delle tre giornate del campionato andranno alla ricerca del maggior numero di specie ittiche.

Il campo di gara sarà la Baia di Sant’Antonio (Punta Lacci, Gamba di donna, Punta Mazza, Punta Cirucco). La tipologia di immersione è mista: ci saranno due gruppi di fotografi, quelli che si immergeranno con autorespiratori ad aria e quelli che invece effettueranno l’immersione in apnea.

La gara è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Comune di Milazzo.

«L’essere promotori di questo evento sportivo – ha detto in apertura Carmelo Isgrò – ci riempie di orgoglio, consapevoli che gli splendidi fondali di Milazzo, finalmente protetti grazie alla recente istituzione dell’Area marina protetta, stanno diventando anno dopo anno sempre più una straordinaria oasi di biodiversità dove poter ammirare e studiare gli habitat marini nel loro pieno e naturale sviluppo».

«Siamo certi – ha aggiunto il presidente dell’Area marina protetta, Giovanni Mangano – che questo campionato renderà ancora più ricca la lista delle specie presenti nel nostro mare, grazie alla grande passione e attenzione degli atleti coinvolti. Noi svolgiamo sempre un monitoraggio continuo dal punto di vista scientifico. Questo gara non fa altro che implementare questo lavoro. Di supporto alla gara ci saranno anche Aquatica Diving e Blunautadinving che porteranno gli atleti nell’area di gara fornendo loro supporto ed assistenza per tutta la durata della manifestazione».

Il delegato della Fipsas Filippo Massari ha invece voluto sottolineare come tale disciplina abbia ormai acquisito valore scientifico. «Questo tipo di immersioni servono a fotografare la biodiversità dei mari. Oggi l’Area Marina di Milazzo è particolarmente apprezzata dai fotosub che la preferiscono alle altre mete prima molto più gettonate tipo Ustica»



L’assessore allo sport Antonio Nicosia ha parlato di sinergia e collaborazione con tutti i privati che sono promotori di iniziative che hanno l’obiettivo di promuoverla e migliorarla. «La nostra città – ha detto – sostiene la valorizzazione dell’ambiente come punto cardine per lo sviluppo del suo turismo e non solo. Promuoviamo la conoscenza della biodiversità come risorsa da tutelare ma anche per promuovere eventi di questo tipo, allo scopo di realizzare un binomio inscindibile tra la comunità ed il territorio»

Una manifestazione sportiva dunque che servirà come sponsor per i fondali tra i più belli e curati delle aree marine protette esistenti e, simbolo di tale bellezza la locandina del campionato realizzata dall’artista Stefania Ruggeri che ha esaltato i fondali del Capo mettendo in primo piano una cernia rossa, simbolo dell’eccellente biodiversità esistente.

LA MOSTRA. In occasione del 43° Campionato Italiano di Safari Fotosub, i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Milazzo, hanno organizzato una “mostra diffusa” tra i negozi del centro. Tutti gli interessati, passeggiando per le vie del centro, potranno ammirare le 42 fotografie, scattate dagli atleti in gara durante le precedenti edizioni della competizione, facendo tappa nelle varie attività commerciali del centro cittadino. L’iniziativa, come ribadito dal presidente del CCN “Centro Storico” Milazzo Giuseppe Amendolia, rientra tra quelle pensate per creare un’animazione delle vie e dei negozi del centro cittadino, creando delle partnership tra l’associazione dei commercianti e gli eventi organizzati in città.

Il Safari Fotografico Subacqueo è una disciplina sportiva nata come specializzazione della Fotografia Subacquea e ha come obiettivo principale la cattura fotografica del maggior numero di pesci di specie diverse, rispettando l’ambiente marino ed i principi della fotografia.

