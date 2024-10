Il Parco Corolla ha donato ai reparti di Pediatria della provincia di Messina dieci biblioteche con volumi dedicati ai più piccoli. Il Corolla, infatti, ha aderito all’iniziativa promossa dalla libreria “Giunti al Punto” che ad agosto ha lanciato la nuova edizione dell’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!” che consentiva di donare libri alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e ai reparti pediatrici.

L’iniziativa è giunta alla quindicesima edizione. Dal 2010 ad oggi sono state raccolte e donaa circa 3 milioni di libri: volumi preziosi che hanno arricchito scuole, biblioteche e ospedali pediatrici di tante città italiane. E il Parco Corolla, per volere della proprietà rappresentata dalla famiglia Calcagno, sempre attenta ai bisogni del territorio, non si è tirata indietro.

I volumi saranno disponibili per i giovani pazienti dei reparti ospedalieri di pediatria di Milazzo, Barcellona, Patti, Taormina e del Policlinico di Messina.

«Un piccolo contributo per alleviare momenti impegnativi grazie alla forza della lettura e della fantasia – spiega Pinella Calcagno che ha voluto essere presente al momento della consegna ufficiale – devo dire che vedere il sorriso dei piccoli pazienti, dei loro genitori e del personale medico mi ha commosso e fatto capire che tante volte quello che per noi è un piccolo gesto di solidarietà, per altri diventa un dono prezioso».

Le due “bibliotechine” (i kit sono divisi per fasce di età: 0-6 e 7/11) è composta da libri per l’infanzia, classici della letteratura per ragazzi, fumetti, scelti tra numerose proposte editoriali di Giunti al Punto.

