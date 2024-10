Per la prima volta un tribunale riconosce il dolo nell’operato dell’inps. Un’anziana donna di Milazzo, pensionata al minimo (pensione sociale) si era vista sospendere la pensione sociale e richiedere indietro la somma di tremila euro dall’Inps.

La donna è stata difesa dagli avvocati Alfio Chirafisi (penalista) e Irene Dama (specializzata in ambito previdenziale).

Gli avvocati hanno presentato due ricorsi, uno d’urgenza per la riattivazione immediata della pensione ed un per l’annullamento della richiesta di restituzione della somma richiesta.

In entrambi i ricorsi hanno sostenuto e dimostrato che l’anziana donna avesse ragione.

Durante l’udienza dell’1 ottobre scorso la tesi degli avvocati ha convinto il giudice del Tribunale di Barcellona e sono riusciti ad ottenere la riattivazione della pensione, il pagamento delle spese di lite e il risarcimento del danno alla pensionata.



Per la prima volta, quindi, è stata emessa sentenza di condanna per confronti dell’Inps con il pagamento di un risarcimento ed anche un’ammenda ex art 96 cpc, poiché era stato dimostrato che aveva agito con dolo.



