Per consentire la riparazione di un guasto improvviso alla tubazione comunale di via Impallomeni, l’ufficio idrico ha comunicato che nella giornata odierna – 3 ottobre – sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in tutto il centro cit-tadino (da contrada S. Elmo sino a via Gramsci) e al Capo dalle 15 alle 19.

