Si è svolta la Cerimonia per la consegna delle Borse di studio assegnate dalla Fidapa sezione di Milazzo presieduta da Angelica Furnari, nell’ambito della settima edizione del progetto “Aiutiamo un bambino a studiare”. Sette i giovani studenti premiati per i loro eccellenti risultati scolastici. Il progetto, nato da un’idea della past president Mariella Morabito, è stato coordinato dalla socia Maria La Malfa.

La cerimonia si è svolta all’Istituto Leonardo Da Vinci di Milazzo presente anche la presidente distrettuale Letizia Bonanno. Le borse di studio sono andate a due studenti del secondo istituto comprensivo, a due del terzo comprensivo, a uno dell’Itet Da Vinci e a due del Liceo Impallomeni.

«Ringrazio – interviene Angelica Furnari – la Presidente Distretto Sicilia Fidapa BPW LEtizia Bonanno per la sua presenza e per il sostegno a tutte le attività della nostra sezione, nonché, per l’impegno nel promuovere il bando, i dirigenti, i dirigenti Alma Le Grottaglie, Alessandro Greco e Stefania Scolaro per aver anche ospitato la cerimonia. E un grazie anche a Marinella Catalfamo Gitto per il contributo alla borsa di studio»

